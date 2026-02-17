وكالة "مهر" الإيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة: طهران وضعت شرطين للمشاركة في المحادثات مع الأميركيين وهما القبول بمبدأ التخصيب والتركيز الحصري على الموضوع النووي

