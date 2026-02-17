تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز عن مسؤول إيراني: نهجنا بالمحادثات مع الولايات المتحدة إيجابي وجاد لكن لا تصورات مسبقة لدينا عن النتيجة
Lebanon 24
17-02-2026
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية غرينلاند يقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة إيجابية لكن نتائجها لا تزال غير مؤكدة
Lebanon 24
وزير خارجية غرينلاند يقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة إيجابية لكن نتائجها لا تزال غير مؤكدة
17/02/2026 17:34:02
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: لا مفاوضات جادة حاليّاً بين الولايات المتّحدة وإيران
Lebanon 24
موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: لا مفاوضات جادة حاليّاً بين الولايات المتّحدة وإيران
17/02/2026 17:34:02
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: ما يدعم استمرار المحادثات هو جدية أميركا برفع العقوبات
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: ما يدعم استمرار المحادثات هو جدية أميركا برفع العقوبات
17/02/2026 17:34:02
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في جنيف الثلاثاء
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في جنيف الثلاثاء
17/02/2026 17:34:02
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات مع إيران سارت كما هو متوقع
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات مع إيران سارت كما هو متوقع
10:27 | 2026-02-17
17/02/2026 10:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص لـ"سكاي نيوز عربية": هدفنا نجاح الجيش بتطبيق المرحلة الثانية من حصر السلاح خلال 4 أشهر والمطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص لـ"سكاي نيوز عربية": هدفنا نجاح الجيش بتطبيق المرحلة الثانية من حصر السلاح خلال 4 أشهر والمطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار
10:22 | 2026-02-17
17/02/2026 10:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: هناك الكثير من العمل يجب القيام به والأطراف غادرت بخطوات واضحة قبل الاجتماع التالي
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: هناك الكثير من العمل يجب القيام به والأطراف غادرت بخطوات واضحة قبل الاجتماع التالي
10:17 | 2026-02-17
17/02/2026 10:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطنة عُمان: المفاوضات بين إيران وأميركا اختتمت بتحقيق تقدم جيّد
Lebanon 24
سلطنة عُمان: المفاوضات بين إيران وأميركا اختتمت بتحقيق تقدم جيّد
10:12 | 2026-02-17
17/02/2026 10:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
10:09 | 2026-02-17
17/02/2026 10:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:27 | 2026-02-17
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات مع إيران سارت كما هو متوقع
10:22 | 2026-02-17
وزير الإعلام بول مرقص لـ"سكاي نيوز عربية": هدفنا نجاح الجيش بتطبيق المرحلة الثانية من حصر السلاح خلال 4 أشهر والمطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار
10:17 | 2026-02-17
وزير الخارجية العماني: هناك الكثير من العمل يجب القيام به والأطراف غادرت بخطوات واضحة قبل الاجتماع التالي
10:12 | 2026-02-17
سلطنة عُمان: المفاوضات بين إيران وأميركا اختتمت بتحقيق تقدم جيّد
10:09 | 2026-02-17
دولة الإمارات تعلن يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
10:08 | 2026-02-17
وكالة "تاس": المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف استمرت مدة ساعتين
فيديو
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 17:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24