الرئيس جوزاف عون استقبل في حضور وزير العدل عادل نصار رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (Eurojust) Michael Schmid، وجرى عرضُ التعاون القائم بين لبنان والوكالة

Lebanon 24