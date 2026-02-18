تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وزيرة الخارجية البريطانية: شهدنا ارتفاعا قياسيا للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعنفا من المستوطنين في انتهاك فاضح للقانون الدولي
Lebanon 24
18-02-2026
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمثل ضربة للقانون الدولي ووصفة لمزيد من السيطرة والعنف
Lebanon 24
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمثل ضربة للقانون الدولي ووصفة لمزيد من السيطرة والعنف
18/02/2026 23:55:14
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تستغل تجاهل العالم لعنف المستوطنين لفرض وقائع جديدة على الأرض بالضفة الغربية
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تستغل تجاهل العالم لعنف المستوطنين لفرض وقائع جديدة على الأرض بالضفة الغربية
18/02/2026 23:55:14
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فنزويلا: الحصار الأميركي انتهاك صارخ للقانون الدولي
Lebanon 24
وزير خارجية فنزويلا: الحصار الأميركي انتهاك صارخ للقانون الدولي
18/02/2026 23:55:14
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
18/02/2026 23:55:14
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول أميركي: جميع قواتنا ستكون جاهزة للانتشار بالشرق الأوسط منتصف آذار
Lebanon 24
مسؤول أميركي: جميع قواتنا ستكون جاهزة للانتشار بالشرق الأوسط منتصف آذار
16:34 | 2026-02-18
18/02/2026 04:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
Lebanon 24
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
16:32 | 2026-02-18
18/02/2026 04:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية الأميركي يتجه إلى إسرائيل الجمعة لبحث تطورات إيران مع نتنياهو
Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية الأميركي يتجه إلى إسرائيل الجمعة لبحث تطورات إيران مع نتنياهو
16:31 | 2026-02-18
18/02/2026 04:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الروسي: ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الوصاية على أراضي القدس والضفة
Lebanon 24
المندوب الروسي: ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الوصاية على أراضي القدس والضفة
16:19 | 2026-02-18
18/02/2026 04:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: يجب نزع سلاح حماس قبل إطلاق إعادة الإعمار
Lebanon 24
مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: يجب نزع سلاح حماس قبل إطلاق إعادة الإعمار
16:07 | 2026-02-18
18/02/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:34 | 2026-02-18
مسؤول أميركي: جميع قواتنا ستكون جاهزة للانتشار بالشرق الأوسط منتصف آذار
16:32 | 2026-02-18
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
16:31 | 2026-02-18
رويترز: وزير الخارجية الأميركي يتجه إلى إسرائيل الجمعة لبحث تطورات إيران مع نتنياهو
16:19 | 2026-02-18
المندوب الروسي: ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الوصاية على أراضي القدس والضفة
16:07 | 2026-02-18
مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: يجب نزع سلاح حماس قبل إطلاق إعادة الإعمار
16:06 | 2026-02-18
المندوب الصومالي: إعادة الإعمار يجب أن تتم بقيادة فلسطينية وتشمل الضفة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 23:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24