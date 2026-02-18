الخارجية العراقية تقول إن بغداد تلقت رسالة شفهية من واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال تمسك الكتلة الأكبر بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء

