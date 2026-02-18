تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب قصوى منذ نحو شهر ومستوى الاستعداد يزداد يوما بعد يوم
Lebanon 24
18-02-2026
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف: الجيش الإسرائيلي رفع مستوى استعداده لاحتمال تنفيذ عمل عسكري ضد حزب الله
Lebanon 24
معاريف: الجيش الإسرائيلي رفع مستوى استعداده لاحتمال تنفيذ عمل عسكري ضد حزب الله
19/02/2026 09:13:01
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران في حالة تأهب دفاعي قصوى ومستعدة لأي سيناريو
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران في حالة تأهب دفاعي قصوى ومستعدة لأي سيناريو
19/02/2026 09:13:01
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى مع تقديرات بعملية أميركية قريبة ضد إيران
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى مع تقديرات بعملية أميركية قريبة ضد إيران
19/02/2026 09:13:01
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: حالة تأهب على الحدود الشمالية خشية تصعيد مع حزب الله
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: حالة تأهب على الحدود الشمالية خشية تصعيد مع حزب الله
19/02/2026 09:13:01
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرانس برس: الحكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران بالسجن 10 سنوات
Lebanon 24
فرانس برس: الحكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران بالسجن 10 سنوات
02:12 | 2026-02-19
19/02/2026 02:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق أممي: دلائل على "إبادة جماعية" وقعت بالفاشر
Lebanon 24
تحقيق أممي: دلائل على "إبادة جماعية" وقعت بالفاشر
02:03 | 2026-02-19
19/02/2026 02:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الفيدرالي الروسي: تفكيك خلية إرهابية كانت تعمل داخل أحد السجون في إقليم زابايكاليه الروسي واعتقال سبعة أشخاص
Lebanon 24
الأمن الفيدرالي الروسي: تفكيك خلية إرهابية كانت تعمل داخل أحد السجون في إقليم زابايكاليه الروسي واعتقال سبعة أشخاص
02:02 | 2026-02-19
19/02/2026 02:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": انقلاب سيارة على اوتوستراد المتن السريع ، الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
Lebanon 24
"التحكم المروري": انقلاب سيارة على اوتوستراد المتن السريع ، الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
01:54 | 2026-02-19
19/02/2026 01:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
01:50 | 2026-02-19
19/02/2026 01:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:12 | 2026-02-19
فرانس برس: الحكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران بالسجن 10 سنوات
02:03 | 2026-02-19
تحقيق أممي: دلائل على "إبادة جماعية" وقعت بالفاشر
02:02 | 2026-02-19
الأمن الفيدرالي الروسي: تفكيك خلية إرهابية كانت تعمل داخل أحد السجون في إقليم زابايكاليه الروسي واعتقال سبعة أشخاص
01:54 | 2026-02-19
"التحكم المروري": انقلاب سيارة على اوتوستراد المتن السريع ، الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
01:50 | 2026-02-19
الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
01:42 | 2026-02-19
"التحكم المروري": جريح نتيجة حادث صدم تحت جسر الرويال المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 09:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24