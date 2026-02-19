تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال إفطار دار الفتوى: أيّ مشروع إنقاذيّ للبنان لا يُمكن أنّ يقوم إلّا على قاعدة إتّفاق الطائف
Lebanon 24
19-02-2026
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
الخارجية الفرنسية للحدث: الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية للحدث: الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية للحدث: من الصعب علينا الانضمام إلى مجلس السلام
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية للحدث: من الصعب علينا الانضمام إلى مجلس السلام
13:16 | 2026-02-19
19/02/2026 01:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إدارة ترامب تسعى إلى تحقيق سلام دائم في السودان وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إدارة ترامب تسعى إلى تحقيق سلام دائم في السودان وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم
13:15 | 2026-02-19
19/02/2026 01:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنتوصل إلى اتفاق مع إيران بطريقة أو بأخرى
Lebanon 24
ترامب: سنتوصل إلى اتفاق مع إيران بطريقة أو بأخرى
13:14 | 2026-02-19
19/02/2026 01:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: سنشن هجوما على إيران إذا استهدفتنا ردا على قصف أمريكي محتمل
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: سنشن هجوما على إيران إذا استهدفتنا ردا على قصف أمريكي محتمل
13:13 | 2026-02-19
19/02/2026 01:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 21:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 21:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 21:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
