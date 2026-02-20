تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
قوات الاحتلال تنكّل بالأهالي أثناء اقتحام غرب الخليل
Lebanon 24
20-02-2026
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل وتداهم منازل الأهالي داخل البلدة
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل وتداهم منازل الأهالي داخل البلدة
21/02/2026 06:48:24
21/02/2026 06:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل
21/02/2026 06:48:24
21/02/2026 06:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام بلدة شمال الخليل في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام بلدة شمال الخليل في الضفة الغربية
21/02/2026 06:48:24
21/02/2026 06:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية
21/02/2026 06:48:24
21/02/2026 06:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكومة تايوان: التأثير الأولي لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية على تايوان يبدو محدودا
Lebanon 24
حكومة تايوان: التأثير الأولي لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية على تايوان يبدو محدودا
23:29 | 2026-02-20
20/02/2026 11:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي ردا على ترامب: ضحايا "العمليات الإرهابية" الأخيرة بلغ 3117 بينهم نحو 200 ضابط
Lebanon 24
عراقجي ردا على ترامب: ضحايا "العمليات الإرهابية" الأخيرة بلغ 3117 بينهم نحو 200 ضابط
23:28 | 2026-02-20
20/02/2026 11:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن: كبار مسؤولي الأمن القومي أبلغوا ترامب أن الجيش جاهز لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران اعتبارا من السبت
Lebanon 24
سي إن إن: كبار مسؤولي الأمن القومي أبلغوا ترامب أن الجيش جاهز لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران اعتبارا من السبت
23:12 | 2026-02-20
20/02/2026 11:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر مطلع على المحادثات: الوسطاء العمانيون والقطريون قالوا لواشنطن وطهران إن أي اتفاق يجب أن يسمح للطرفين "بإعلان النصر"
Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر مطلع على المحادثات: الوسطاء العمانيون والقطريون قالوا لواشنطن وطهران إن أي اتفاق يجب أن يسمح للطرفين "بإعلان النصر"
23:06 | 2026-02-20
20/02/2026 11:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: إذا اقتصر الاتفاق على الأنشطة النووية الإيرانية سيكون بمثابة انتصار لطهران
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: إذا اقتصر الاتفاق على الأنشطة النووية الإيرانية سيكون بمثابة انتصار لطهران
23:06 | 2026-02-20
20/02/2026 11:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:29 | 2026-02-20
حكومة تايوان: التأثير الأولي لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية على تايوان يبدو محدودا
23:28 | 2026-02-20
عراقجي ردا على ترامب: ضحايا "العمليات الإرهابية" الأخيرة بلغ 3117 بينهم نحو 200 ضابط
23:12 | 2026-02-20
سي إن إن: كبار مسؤولي الأمن القومي أبلغوا ترامب أن الجيش جاهز لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران اعتبارا من السبت
23:06 | 2026-02-20
أكسيوس عن مصدر مطلع على المحادثات: الوسطاء العمانيون والقطريون قالوا لواشنطن وطهران إن أي اتفاق يجب أن يسمح للطرفين "بإعلان النصر"
23:06 | 2026-02-20
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: إذا اقتصر الاتفاق على الأنشطة النووية الإيرانية سيكون بمثابة انتصار لطهران
23:05 | 2026-02-20
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: سقوط المرشد الإيراني في أي حرب محتملة لا يضمن استقرار إيران ومن المرجح أن يتولى المتشددون في الحرس الثوري القيادة
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
21/02/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24