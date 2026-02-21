تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: قضينا في هذه الغارات على عناصر لحزب الله يعملون على تسريع وتيرة استعداده لتنفيذ هجمات
Lebanon 24
21-02-2026
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر لحزب الله عمل على إعادة إعمار بنى تحتية بالجنوب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر لحزب الله عمل على إعادة إعمار بنى تحتية بالجنوب
21/02/2026 13:04:54
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله كانا يعملان على محاولات إعادة اعمار بنى عسكرية لحزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله كانا يعملان على محاولات إعادة اعمار بنى عسكرية لحزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان
21/02/2026 13:04:54
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر تابع لحزب الله في بلدة "حاروف" جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر تابع لحزب الله في بلدة "حاروف" جنوبي لبنان
21/02/2026 13:04:54
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا لحزب الله في صور
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا لحزب الله في صور
21/02/2026 13:04:54
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس وزراء سلوفاكيا: إذا لم يستأنف زيلنسكي تزويدنا بالنفط سنوقف مد أوكرانيا بالكهرباء
Lebanon 24
رئيس وزراء سلوفاكيا: إذا لم يستأنف زيلنسكي تزويدنا بالنفط سنوقف مد أوكرانيا بالكهرباء
05:57 | 2026-02-21
21/02/2026 05:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"المرصد السوري": دخول 100 شاحنة تابعة لقوات التحالف الدولي عبر معبر "الوليد" الحدودي وصولا إلى الحسكة باتجاه قاعدة "قسرك"
Lebanon 24
"المرصد السوري": دخول 100 شاحنة تابعة لقوات التحالف الدولي عبر معبر "الوليد" الحدودي وصولا إلى الحسكة باتجاه قاعدة "قسرك"
05:51 | 2026-02-21
21/02/2026 05:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% يبدو محدودا
Lebanon 24
تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% يبدو محدودا
05:41 | 2026-02-21
21/02/2026 05:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على حيّ كروم الشراقي شرق بلدة ميس الجبل من دون وقوع إصابات
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على حيّ كروم الشراقي شرق بلدة ميس الجبل من دون وقوع إصابات
05:12 | 2026-02-21
21/02/2026 05:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق في ٲجواء السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع
Lebanon 24
طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق في ٲجواء السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع
05:06 | 2026-02-21
21/02/2026 05:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:57 | 2026-02-21
رئيس وزراء سلوفاكيا: إذا لم يستأنف زيلنسكي تزويدنا بالنفط سنوقف مد أوكرانيا بالكهرباء
05:51 | 2026-02-21
"المرصد السوري": دخول 100 شاحنة تابعة لقوات التحالف الدولي عبر معبر "الوليد" الحدودي وصولا إلى الحسكة باتجاه قاعدة "قسرك"
05:41 | 2026-02-21
تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% يبدو محدودا
05:12 | 2026-02-21
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على حيّ كروم الشراقي شرق بلدة ميس الجبل من دون وقوع إصابات
05:06 | 2026-02-21
طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق في ٲجواء السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع
04:30 | 2026-02-21
أ ف ب عن مصدر في حزب الله: استشهاد 8 من عناصرنا بغارات إسرائيل أمس
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24