تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تُصنّف القوات البحرية والجوية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية ردا على القرار الأوروربي بتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية
Lebanon 24
21-02-2026
|
12:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية خطأ استراتيجي وإهانة للأمة الإيرانية
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية خطأ استراتيجي وإهانة للأمة الإيرانية
21/02/2026 21:56:17
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أدعو مجددا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أدعو مجددا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
21/02/2026 21:56:17
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية
21/02/2026 21:56:17
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلي ترحّب بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية"
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلي ترحّب بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية"
21/02/2026 21:56:17
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي: التدخل الخارجي في خيارات الدولة العراقية مرفوض تماماً لكن علينا مناقشة آثاره
Lebanon 24
النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي: التدخل الخارجي في خيارات الدولة العراقية مرفوض تماماً لكن علينا مناقشة آثاره
14:54 | 2026-02-21
21/02/2026 02:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة الكاملة على مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة الكاملة على مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور
13:50 | 2026-02-21
21/02/2026 01:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان
13:49 | 2026-02-21
21/02/2026 01:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: تقديرات بأن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ في حال تم شن هجوم ضد إيران
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: تقديرات بأن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ في حال تم شن هجوم ضد إيران
13:29 | 2026-02-21
21/02/2026 01:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مسؤول بمكتبنا لشؤون الشرق الأدنى بحث مع رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث أولويات إعادة الإعمار
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مسؤول بمكتبنا لشؤون الشرق الأدنى بحث مع رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث أولويات إعادة الإعمار
12:50 | 2026-02-21
21/02/2026 12:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:54 | 2026-02-21
النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي: التدخل الخارجي في خيارات الدولة العراقية مرفوض تماماً لكن علينا مناقشة آثاره
13:50 | 2026-02-21
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة الكاملة على مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور
13:49 | 2026-02-21
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان
13:29 | 2026-02-21
البث الإسرائيلية: تقديرات بأن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ في حال تم شن هجوم ضد إيران
12:50 | 2026-02-21
الخارجية الأميركية: مسؤول بمكتبنا لشؤون الشرق الأدنى بحث مع رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث أولويات إعادة الإعمار
12:43 | 2026-02-21
السعودية تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل: على الخارجية الأميركية إيضاح موقفها من طرح هاكابي
فيديو
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 21:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24