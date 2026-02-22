تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤولون لشبكة CBS NEWS: واشنطن لعبت دورا في العملية التي قادتها المكسيك وأسفرت عن مقتل زعيم كارتيل خاليسكو "إل مينتشو"
Lebanon 24
22-02-2026
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش المكسيكي: مقتل "إل مينتشو" زعيم أحد أكبر عصابات المخدرات
Lebanon 24
الجيش المكسيكي: مقتل "إل مينتشو" زعيم أحد أكبر عصابات المخدرات
23/02/2026 01:16:16
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة المكسيكية بالولايات المتحدة: واشنطن قدمت معلومات للعملية التي استهدفت إل مينتشو
Lebanon 24
السفارة المكسيكية بالولايات المتحدة: واشنطن قدمت معلومات للعملية التي استهدفت إل مينتشو
23/02/2026 01:16:16
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: العملية في بيسان حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين
Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: العملية في بيسان حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين
23/02/2026 01:16:16
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: نشيد بجهود السعودية التي لعبت دورا حاسما في خفض التصعيد
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: نشيد بجهود السعودية التي لعبت دورا حاسما في خفض التصعيد
23/02/2026 01:16:16
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل
18:09 | 2026-02-22
22/02/2026 06:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك: تنسيق كبير مع حكام الولايات وندعو للهدوء
Lebanon 24
رئيسة المكسيك: تنسيق كبير مع حكام الولايات وندعو للهدوء
18:04 | 2026-02-22
22/02/2026 06:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارتان إسرائيليتان على مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس
Lebanon 24
غارتان إسرائيليتان على مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس
17:58 | 2026-02-22
22/02/2026 05:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب كيم جونغ أون مجدداً أميناً عاماً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
Lebanon 24
انتخاب كيم جونغ أون مجدداً أميناً عاماً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
17:44 | 2026-02-22
22/02/2026 05:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات طيران تلغي رحلاتها إلى عدد من المدن المكسيكية
Lebanon 24
شركات طيران تلغي رحلاتها إلى عدد من المدن المكسيكية
17:41 | 2026-02-22
22/02/2026 05:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نواف سلام من غير كوكب
Lebanon 24
نواف سلام من غير كوكب
02:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
03:05 | 2026-02-22
22/02/2026 03:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:09 | 2026-02-22
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل
18:04 | 2026-02-22
رئيسة المكسيك: تنسيق كبير مع حكام الولايات وندعو للهدوء
17:58 | 2026-02-22
غارتان إسرائيليتان على مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس
17:44 | 2026-02-22
انتخاب كيم جونغ أون مجدداً أميناً عاماً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
17:41 | 2026-02-22
شركات طيران تلغي رحلاتها إلى عدد من المدن المكسيكية
17:28 | 2026-02-22
قوات الاحتلال تقتحم منطقة وادي سعير شمال الخليل
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 01:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24