الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري شؤون القطاع الجامعي في لبنان، وأهمية الأبحاث العلمية ودورها الإيجابي في تطويره وتعزيز مسيرته

