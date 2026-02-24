تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: إيران تطور صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
Lebanon 24
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
25/02/2026 07:53:22
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة إيران في الأمم المتحدة: إذا هاجمتنا الولايات المتحدة فسنردّ "بشكلٍ غير مسبوق"
Lebanon 24
بعثة إيران في الأمم المتحدة: إذا هاجمتنا الولايات المتحدة فسنردّ "بشكلٍ غير مسبوق"
25/02/2026 07:53:22
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة إيران في الأمم المتحدة: إذا هاجمتنا الولايات المتحدة فسنردّ "بشكلٍ غير مسبوق"
Lebanon 24
بعثة إيران في الأمم المتحدة: إذا هاجمتنا الولايات المتحدة فسنردّ "بشكلٍ غير مسبوق"
25/02/2026 07:53:22
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تثير الهوس بشأن إيران
Lebanon 24
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تثير الهوس بشأن إيران
25/02/2026 07:53:22
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العراق ينفي وجود مشكلات أمنية وراء إغلاق مطار بغداد (الحدث)
Lebanon 24
العراق ينفي وجود مشكلات أمنية وراء إغلاق مطار بغداد (الحدث)
00:22 | 2026-02-25
25/02/2026 12:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات نيوزيلندا على إيران طالت وزيري الداخلية والاستخبارات والمدعي العام وأعضاء بالحرس الثوري (العربية)
Lebanon 24
عقوبات نيوزيلندا على إيران طالت وزيري الداخلية والاستخبارات والمدعي العام وأعضاء بالحرس الثوري (العربية)
00:10 | 2026-02-25
25/02/2026 12:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: سنجري مناورات عسكرية مع أميركا من 9 إلى 19 آذار
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: سنجري مناورات عسكرية مع أميركا من 9 إلى 19 آذار
00:09 | 2026-02-25
25/02/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا تحظر دخول 40 مسؤولا إيرانيا (العربية)
Lebanon 24
نيوزيلندا تحظر دخول 40 مسؤولا إيرانيا (العربية)
00:08 | 2026-02-25
25/02/2026 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار ألمانيا للرئيس الصيني: نريد تعميق التعاون الاقتصادي
Lebanon 24
مستشار ألمانيا للرئيس الصيني: نريد تعميق التعاون الاقتصادي
23:59 | 2026-02-24
24/02/2026 11:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:22 | 2026-02-25
العراق ينفي وجود مشكلات أمنية وراء إغلاق مطار بغداد (الحدث)
00:10 | 2026-02-25
عقوبات نيوزيلندا على إيران طالت وزيري الداخلية والاستخبارات والمدعي العام وأعضاء بالحرس الثوري (العربية)
00:09 | 2026-02-25
كوريا الجنوبية: سنجري مناورات عسكرية مع أميركا من 9 إلى 19 آذار
00:08 | 2026-02-25
نيوزيلندا تحظر دخول 40 مسؤولا إيرانيا (العربية)
23:59 | 2026-02-24
مستشار ألمانيا للرئيس الصيني: نريد تعميق التعاون الاقتصادي
23:59 | 2026-02-24
التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
فيديو
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
00:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
13:36 | 2026-02-24
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
25/02/2026 07:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24