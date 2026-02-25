تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الحكومة الأسترالية: وجهنا أفراد عائلات المسؤولين العاملين في إسرائيل بالمغادرة لتدهور الوضع في الشرق الأوسط
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأسترالية: الحكومة عرضت مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات
Lebanon 24
الخارجية الأسترالية: الحكومة عرضت مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات
25/02/2026 13:49:40
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الأوامر هي غير طارئة لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم في بيروت بالنسبة للمغادرة
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الأوامر هي غير طارئة لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم في بيروت بالنسبة للمغادرة
25/02/2026 13:49:40
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأسترالية: العقوبات تشمل 20 فردا و3 كيانات بينهم مسؤولون كبار وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
الخارجية الأسترالية: العقوبات تشمل 20 فردا و3 كيانات بينهم مسؤولون كبار وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني
25/02/2026 13:49:40
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.. السفارة الأسترالية في طهران تعلق أنشطتها
Lebanon 24
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.. السفارة الأسترالية في طهران تعلق أنشطتها
25/02/2026 13:49:40
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأسترالية: الحكومة عرضت مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات
Lebanon 24
الخارجية الأسترالية: الحكومة عرضت مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات
06:47 | 2026-02-25
25/02/2026 06:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
06:46 | 2026-02-25
25/02/2026 06:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة نووية محاولة للضغط على كييف خلال محادثات السلام
Lebanon 24
زيلينسكي: ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة نووية محاولة للضغط على كييف خلال محادثات السلام
06:43 | 2026-02-25
25/02/2026 06:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: القبض على أحد عناصر داعش في محافظة دير الزور والمتورط في استهداف قوات الجيش
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: القبض على أحد عناصر داعش في محافظة دير الزور والمتورط في استهداف قوات الجيش
06:36 | 2026-02-25
25/02/2026 06:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى الجعيتاوي بحاجة لوحدات دم من كافة الفئات بشكلٍ عاجل للتبرع الرجاء التوجّه إلى بنك الدم في المستشفى
Lebanon 24
مستشفى الجعيتاوي بحاجة لوحدات دم من كافة الفئات بشكلٍ عاجل للتبرع الرجاء التوجّه إلى بنك الدم في المستشفى
06:30 | 2026-02-25
25/02/2026 06:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:47 | 2026-02-25
الخارجية الأسترالية: الحكومة عرضت مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات
06:46 | 2026-02-25
المفوضية الأوروبية: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
06:43 | 2026-02-25
زيلينسكي: ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة نووية محاولة للضغط على كييف خلال محادثات السلام
06:36 | 2026-02-25
وزارة الداخلية السورية: القبض على أحد عناصر داعش في محافظة دير الزور والمتورط في استهداف قوات الجيش
06:30 | 2026-02-25
مستشفى الجعيتاوي بحاجة لوحدات دم من كافة الفئات بشكلٍ عاجل للتبرع الرجاء التوجّه إلى بنك الدم في المستشفى
06:26 | 2026-02-25
الفصائل المسلحة بالعراق: أميركا تماطل في إخراج قواتها
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24