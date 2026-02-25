وزير المالية ياسين جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات حضرتها وزارة البيئة وسنحاول تعزيز دور الدولة في تحصيل حقوقها في كل المجالات والمتوجبات عليها كثيرة

Lebanon 24