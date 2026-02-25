سلام: من اجل استكمال هذه خطة حصر السلاح في كل مراحلها فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة كما اننا سنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي

Lebanon 24