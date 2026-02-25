تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
تاس: تأجيل الاجتماع الثلاثي المقرر الخميس بشأن أوكرانيا إلى أوائل آذار
Lebanon 24
25-02-2026
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس نقلا عن مصدر روسي: المفاوضات بشأن أوكرانيا مستمرة في أبوظبي بصيغة ثلاثية الأطراف
Lebanon 24
وكالة تاس نقلا عن مصدر روسي: المفاوضات بشأن أوكرانيا مستمرة في أبوظبي بصيغة ثلاثية الأطراف
25/02/2026 22:59:19
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
25/02/2026 22:59:19
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس الروسية عن مصدر: المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تستأنف في جنيف الخميس المقبل
Lebanon 24
وكالة تاس الروسية عن مصدر: المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تستأنف في جنيف الخميس المقبل
25/02/2026 22:59:19
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "تاس": المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف استمرت مدة ساعتين
Lebanon 24
وكالة "تاس": المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف استمرت مدة ساعتين
25/02/2026 22:59:19
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعلام إيراني: لقاء عراقجي ووزير خارجية عُمان وضع اللمسات الأخيرة قبل المحادثات
Lebanon 24
إعلام إيراني: لقاء عراقجي ووزير خارجية عُمان وضع اللمسات الأخيرة قبل المحادثات
15:39 | 2026-02-25
25/02/2026 03:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن متحدث باسم السفارة الأميركية بإسرائيل: توسيع الخدمات إلى الضفة ليس تغييرا بالسياسة الأميركية
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن متحدث باسم السفارة الأميركية بإسرائيل: توسيع الخدمات إلى الضفة ليس تغييرا بالسياسة الأميركية
15:30 | 2026-02-25
25/02/2026 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور أركو مناوي: أنصح الدعم السريع بعدم التمادي في البحث عن موسى هلال (الجزيرة)
Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور أركو مناوي: أنصح الدعم السريع بعدم التمادي في البحث عن موسى هلال (الجزيرة)
15:28 | 2026-02-25
25/02/2026 03:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود بحلب
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود بحلب
15:16 | 2026-02-25
25/02/2026 03:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود بحلب
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود بحلب
15:15 | 2026-02-25
25/02/2026 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:39 | 2026-02-25
إعلام إيراني: لقاء عراقجي ووزير خارجية عُمان وضع اللمسات الأخيرة قبل المحادثات
15:30 | 2026-02-25
نيويورك تايمز عن متحدث باسم السفارة الأميركية بإسرائيل: توسيع الخدمات إلى الضفة ليس تغييرا بالسياسة الأميركية
15:28 | 2026-02-25
حاكم إقليم دارفور أركو مناوي: أنصح الدعم السريع بعدم التمادي في البحث عن موسى هلال (الجزيرة)
15:16 | 2026-02-25
وزارة الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود بحلب
15:15 | 2026-02-25
وزارة الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود بحلب
14:58 | 2026-02-25
زيلينسكي: الاجتماع الثلاثي القادم بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في نيسان قد يتيح الفرصة لنقل المحادثات إلى مستوى القادة
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 22:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24