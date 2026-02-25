تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
إعلام إيراني: لقاء عراقجي ووزير خارجية عُمان وضع اللمسات الأخيرة قبل المحادثات
Lebanon 24
25-02-2026
|
15:39
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: سألتقي اليوم وزير خارجية سلطنة عمان قبل المباحثات الدبلوماسية مع واشنطن الثلاثاء
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سألتقي اليوم وزير خارجية سلطنة عمان قبل المباحثات الدبلوماسية مع واشنطن الثلاثاء
26/02/2026 00:53:19
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نركز على وضع إطار عمل أولي ومتماسك لدفع المحادثات المستقبلية مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نركز على وضع إطار عمل أولي ومتماسك لدفع المحادثات المستقبلية مع الولايات المتحدة
26/02/2026 00:53:19
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مقر وزارة الخارجية للقاء الوزير رجّي
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مقر وزارة الخارجية للقاء الوزير رجّي
26/02/2026 00:53:19
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عُمان سيزور طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين (تسنيم)
Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عُمان سيزور طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين (تسنيم)
26/02/2026 00:53:19
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زعيم كوريا الشمالية: إذا تخلّت الولايات المتحدة عن سياستها العدائية فلا مانع من إقامة علاقات جيدة معها
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: إذا تخلّت الولايات المتحدة عن سياستها العدائية فلا مانع من إقامة علاقات جيدة معها
17:45 | 2026-02-25
25/02/2026 05:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: يمكننا اتخاذ إجراء تعسفي إذا تبيّن أن سلوك كوريا الجنوبية المستفزّ يضر بأمننا
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: يمكننا اتخاذ إجراء تعسفي إذا تبيّن أن سلوك كوريا الجنوبية المستفزّ يضر بأمننا
17:39 | 2026-02-25
25/02/2026 05:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتداهم منزلاً
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتداهم منزلاً
17:37 | 2026-02-25
25/02/2026 05:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات جراء إطلاق قنابل من مسيّرة للاحتلال "كواد كابتر" على مراكب الصيادين في ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
Lebanon 24
إصابات جراء إطلاق قنابل من مسيّرة للاحتلال "كواد كابتر" على مراكب الصيادين في ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
17:30 | 2026-02-25
25/02/2026 05:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح
17:24 | 2026-02-25
25/02/2026 05:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
17:45 | 2026-02-25
زعيم كوريا الشمالية: إذا تخلّت الولايات المتحدة عن سياستها العدائية فلا مانع من إقامة علاقات جيدة معها
17:39 | 2026-02-25
زعيم كوريا الشمالية: يمكننا اتخاذ إجراء تعسفي إذا تبيّن أن سلوك كوريا الجنوبية المستفزّ يضر بأمننا
17:37 | 2026-02-25
قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتداهم منزلاً
17:30 | 2026-02-25
إصابات جراء إطلاق قنابل من مسيّرة للاحتلال "كواد كابتر" على مراكب الصيادين في ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
17:24 | 2026-02-25
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح
17:22 | 2026-02-25
مجلس الصحوة السوداني يعلن وصول رئيسه موسى هلال إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
26/02/2026 00:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
