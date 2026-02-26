تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
شبكة أطباء السودان: نناشد المنظمات الدولية الإسراع بمساعدة نازحي منطقة مستريحة
Lebanon 24
26-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة أطباء السودان: 28 قتيلا بهجوم للدعم السريع على منطقة مٌستريحة
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: 28 قتيلا بهجوم للدعم السريع على منطقة مٌستريحة
26/02/2026 11:52:29
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع اعتقلت طاقما طبيا بمنطقة مٌستريحة
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع اعتقلت طاقما طبيا بمنطقة مٌستريحة
26/02/2026 11:52:29
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: 24 قتيلا في استهداف الدعم السريع حافلة نازحين بكردفان
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: 24 قتيلا في استهداف الدعم السريع حافلة نازحين بكردفان
26/02/2026 11:52:29
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع تقتحم منطقة مستريحة شمال دارفور (العربية)
Lebanon 24
الدعم السريع تقتحم منطقة مستريحة شمال دارفور (العربية)
26/02/2026 11:52:29
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أ ف ب" عن الوسيط العماني في جنيف: إيران منفتحة على أفكار جديدة وخلاّقة
Lebanon 24
"أ ف ب" عن الوسيط العماني في جنيف: إيران منفتحة على أفكار جديدة وخلاّقة
04:43 | 2026-02-26
26/02/2026 04:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر المقترحات الإيرانية والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق
Lebanon 24
الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر المقترحات الإيرانية والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق
04:42 | 2026-02-26
26/02/2026 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: بحثت مع ويتكوف وكوشنر الردود والاستفسارات المتصلة بمعالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق المنشود لهذا الملف المهم
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: بحثت مع ويتكوف وكوشنر الردود والاستفسارات المتصلة بمعالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق المنشود لهذا الملف المهم
04:34 | 2026-02-26
26/02/2026 04:34:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول سوري: قوات حكومية سورية وفصائل درزية تبادلت أسرى في محافظة السويداء
Lebanon 24
مسؤول سوري: قوات حكومية سورية وفصائل درزية تبادلت أسرى في محافظة السويداء
04:33 | 2026-02-26
26/02/2026 04:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية العمانية: وزير الخارجية يبحث في لقاء مع ويتكوف وكوشنر مقترحات إيران وردود واستفسارات فريق التفاوض الأميركي
Lebanon 24
الخارجية العمانية: وزير الخارجية يبحث في لقاء مع ويتكوف وكوشنر مقترحات إيران وردود واستفسارات فريق التفاوض الأميركي
04:29 | 2026-02-26
26/02/2026 04:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:43 | 2026-02-26
"أ ف ب" عن الوسيط العماني في جنيف: إيران منفتحة على أفكار جديدة وخلاّقة
04:42 | 2026-02-26
الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر المقترحات الإيرانية والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق
04:34 | 2026-02-26
وزير الخارجية العماني: بحثت مع ويتكوف وكوشنر الردود والاستفسارات المتصلة بمعالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق المنشود لهذا الملف المهم
04:33 | 2026-02-26
مسؤول سوري: قوات حكومية سورية وفصائل درزية تبادلت أسرى في محافظة السويداء
04:29 | 2026-02-26
الخارجية العمانية: وزير الخارجية يبحث في لقاء مع ويتكوف وكوشنر مقترحات إيران وردود واستفسارات فريق التفاوض الأميركي
04:21 | 2026-02-26
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا عسكريا رفيعا في مدينة سان بطرسبورغ
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24