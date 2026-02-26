وزير الإعلام: وزير الاشغال في صدد إعداد دراسة عن التعديات البحرية واشار إلى وجود تعديات كبيرة لم تُحصّل الغرامات المتأتية عنها لغاية الان وسيتم عرضها أمام مجلس الوزراء

