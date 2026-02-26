وزير الاعلام: الموافقة على طلب وزارة الشؤون لناحية الاستراتيجية الوطنية لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة والموافقة على طلب وزارة الاعلام تشكيل لجنة لاعداد خطة تهدف إلى ترشيد استخدام الانترنت بالنسبة للاولاد دون سن معينة

