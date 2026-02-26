وزير الاعلام: أرقام الجمارك تضاعفت والسكانر سمح بكشف الانواع والمواد المستوردة وهناك إيرادات بدأت تتفعل وهذا هو الهدف من تعزيز الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والمالي

وزير الاعلام: أرقام الجمارك تضاعفت و"السكانر" سمح بكشف الانواع والمواد المستوردة وهناك إيرادات بدأت تتفعل وهذا هو الهدف من تعزيز الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والمالي

Lebanon 24