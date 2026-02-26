"أكسيوس": قدّم الإيرانيون مسودة مقترحهم بشأن الاتفاق النووي وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لمرونة بشأن مطلب إيران بحقها بتخصيب اليورانيوم شريطة أن تثبت طهران عدم وجود أي سبيل لامتلاك قنبلة نووية

