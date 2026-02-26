باسيل من طرابلس: المطلوب انتقال نوعي من منطق حماية الطوائف الى منطق حماية المواطن ونحن هنا لا ندعو ابداً الى الغاء الخصوصيات بل الى ضبطها ضمن دولة عادلة

