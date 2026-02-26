تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
جرحى جرّاء قصف إسرائيلي على منطقة مواصي خانيونس
Lebanon 24
26-02-2026
|
17:27
photos
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
Lebanon 24
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
27/02/2026 02:11:27
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات جرّاء إطلاق نار من آليات الاحتلال اتجاه منطقة المسلخ غرب خانيونس
Lebanon 24
إصابات جرّاء إطلاق نار من آليات الاحتلال اتجاه منطقة المسلخ غرب خانيونس
27/02/2026 02:11:27
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
27/02/2026 02:11:27
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
مصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
27/02/2026 02:11:27
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
وزير الإعلام الباكستاني: مقتل 133 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية وإصابة أكثر من 200 آخرين
Lebanon 24
وزير الإعلام الباكستاني: مقتل 133 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية وإصابة أكثر من 200 آخرين
18:56 | 2026-02-26
26/02/2026 06:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
18:50 | 2026-02-26
26/02/2026 06:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: باكستان بذلت قصارى جهدها للحفاظ على الوضع طبيعياً بشكل مباشر وعبر الدول الصديقة
Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: باكستان بذلت قصارى جهدها للحفاظ على الوضع طبيعياً بشكل مباشر وعبر الدول الصديقة
18:45 | 2026-02-26
26/02/2026 06:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دوجاريك: غوتيريش يحثّ أفغانستان وباكستان على الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين
Lebanon 24
دوجاريك: غوتيريش يحثّ أفغانستان وباكستان على الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين
18:40 | 2026-02-26
26/02/2026 06:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام الباكستاني: سلاح الجو الباكستاني نفذ ضربات جوية دقيقة في كابل وقندهار وبكتيكا بأفغانستان
Lebanon 24
وزير الإعلام الباكستاني: سلاح الجو الباكستاني نفذ ضربات جوية دقيقة في كابل وقندهار وبكتيكا بأفغانستان
18:30 | 2026-02-26
26/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
18:56 | 2026-02-26
وزير الإعلام الباكستاني: مقتل 133 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية وإصابة أكثر من 200 آخرين
18:50 | 2026-02-26
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
18:45 | 2026-02-26
وزير الدفاع الباكستاني: باكستان بذلت قصارى جهدها للحفاظ على الوضع طبيعياً بشكل مباشر وعبر الدول الصديقة
18:40 | 2026-02-26
دوجاريك: غوتيريش يحثّ أفغانستان وباكستان على الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين
18:30 | 2026-02-26
وزير الإعلام الباكستاني: سلاح الجو الباكستاني نفذ ضربات جوية دقيقة في كابل وقندهار وبكتيكا بأفغانستان
18:16 | 2026-02-26
دوجاريك: الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة عن اشتباكات أفغانية باكستانية عبر الحدود
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 02:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
