أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الباكستاني: الشعب وقواته المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية أمن البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها
Lebanon 24
26-02-2026
|
21:59
photos
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء
Lebanon 24
وكالة مهر عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء
27/02/2026 08:21:24
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: القوات المسلحة مستعدة تماما لحماية البلاد
Lebanon 24
قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: القوات المسلحة مستعدة تماما لحماية البلاد
27/02/2026 08:21:24
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد للرد فورًا وبقوة
Lebanon 24
عراقجي: القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد للرد فورًا وبقوة
27/02/2026 08:21:24
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص العراق على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص العراق على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها
27/02/2026 08:21:24
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أ ف ب: اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان
Lebanon 24
أ ف ب: اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان
01:16 | 2026-02-27
27/02/2026 01:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
Lebanon 24
نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
01:07 | 2026-02-27
27/02/2026 01:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زارة الدفاع الروسية: أسقطنا 95 مسيّرة أوكرانية من بينها 5 كانت في طريقها إلى موسكو
Lebanon 24
زارة الدفاع الروسية: أسقطنا 95 مسيّرة أوكرانية من بينها 5 كانت في طريقها إلى موسكو
00:50 | 2026-02-27
27/02/2026 12:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
00:40 | 2026-02-27
27/02/2026 12:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريا نوفوستي" عن وزارة الخارجية الروسية: سننظر في تقديم الوساطة لباكستان وأفغانستان إذا طلب الطرفان ذلك
Lebanon 24
"ريا نوفوستي" عن وزارة الخارجية الروسية: سننظر في تقديم الوساطة لباكستان وأفغانستان إذا طلب الطرفان ذلك
00:33 | 2026-02-27
27/02/2026 12:33:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من تحذير... واشنطن في رسالة مفتوحة الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
أبعد من تحذير... واشنطن في رسالة مفتوحة الى الدولة اللبنانية
13:00 | 2026-02-26
26/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
01:16 | 2026-02-27
أ ف ب: اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان
01:07 | 2026-02-27
نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
00:50 | 2026-02-27
زارة الدفاع الروسية: أسقطنا 95 مسيّرة أوكرانية من بينها 5 كانت في طريقها إلى موسكو
00:40 | 2026-02-27
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
00:33 | 2026-02-27
"ريا نوفوستي" عن وزارة الخارجية الروسية: سننظر في تقديم الوساطة لباكستان وأفغانستان إذا طلب الطرفان ذلك
00:33 | 2026-02-27
إحصاءات غرفة التحكم: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 08:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
