14°
o
بيروت
13°
o
طرابلس
14°
o
صور
14°
o
جبيل
14°
o
صيدا
13°
o
جونية
11°
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
الوكالة الفرنسية: طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن "المطالب المبالغ فيها" للتوصل إلى اتفاق
Lebanon 24
27-02-2026
|
02:27
photos
وكالة كردية: الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني يتعهد بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا
وكالة كردية: الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني يتعهد بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا
"القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران منخفض
"القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران منخفض
CNN عن مسؤولين أميركيين: احتمالات متضائلة للتوصل لاتفاق مع إيران يلبي مطالب ترامب
CNN عن مسؤولين أميركيين: احتمالات متضائلة للتوصل لاتفاق مع إيران يلبي مطالب ترامب
مطالبة فرنسية بمواصلة عملية "حصر السلاح" وجرعة دعم للبنان
مطالبة فرنسية بمواصلة عملية "حصر السلاح" وجرعة دعم للبنان
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أشعر بقلق بالغ إزاء احتمالية التصعيد العسكري في إيران وآمل أن يسود المنطق
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أشعر بقلق بالغ إزاء احتمالية التصعيد العسكري في إيران وآمل أن يسود المنطق
03:55 | 2026-02-27
المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين للجزيرة: الأمر سيكون كارثيا في غزة بعد مغادرة منظمات إنسانية وإغاثية
المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين للجزيرة: الأمر سيكون كارثيا في غزة بعد مغادرة منظمات إنسانية وإغاثية
03:39 | 2026-02-27
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: دخول وقف إطلاق نار محلي قرب محطة زابوروجيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط كهرباء
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: دخول وقف إطلاق نار محلي قرب محطة زابوروجيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط كهرباء
03:31 | 2026-02-27
"الجزيرة" عن مصدر عسكري باكستاني: استهداف موقع قيادي لحركة طالبان أفغانستان بولاية لغمان وسط أفغانستان
"الجزيرة" عن مصدر عسكري باكستاني: استهداف موقع قيادي لحركة طالبان أفغانستان بولاية لغمان وسط أفغانستان
03:30 | 2026-02-27
التحكم المروري: يطلب من السائقين وتفاديًا للازدحام المروري أو حصول انزلاقات وحوادث مرورية بسبب الجليد خصوصًا خلال فترة الليل التأكّد من حالة الطرقات الجبلية قبل الانطلاق حرصًا على السلامة
التحكم المروري: يطلب من السائقين وتفاديًا للازدحام المروري أو حصول انزلاقات وحوادث مرورية بسبب الجليد خصوصًا خلال فترة الليل التأكّد من حالة الطرقات الجبلية قبل الانطلاق حرصًا على السلامة
03:26 | 2026-02-27
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
03:55 | 2026-02-27
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أشعر بقلق بالغ إزاء احتمالية التصعيد العسكري في إيران وآمل أن يسود المنطق
03:39 | 2026-02-27
المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين للجزيرة: الأمر سيكون كارثيا في غزة بعد مغادرة منظمات إنسانية وإغاثية
03:31 | 2026-02-27
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: دخول وقف إطلاق نار محلي قرب محطة زابوروجيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط كهرباء
03:30 | 2026-02-27
"الجزيرة" عن مصدر عسكري باكستاني: استهداف موقع قيادي لحركة طالبان أفغانستان بولاية لغمان وسط أفغانستان
03:26 | 2026-02-27
التحكم المروري: يطلب من السائقين وتفاديًا للازدحام المروري أو حصول انزلاقات وحوادث مرورية بسبب الجليد خصوصًا خلال فترة الليل التأكّد من حالة الطرقات الجبلية قبل الانطلاق حرصًا على السلامة
03:24 | 2026-02-27
يسرائيل هيوم: وصول 14 طائرة تزويد بالوقود أميركية إلى إسرائيل الليلة الماضية
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
