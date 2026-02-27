تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت عن السفير الأميركي في إسرائيل: من يريد من موظفي السفارة المغادرة فعليه أن يفعل ذلك اليوم
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:40
photos
مواضيع ذات صلة
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة
Lebanon 24
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة
27/02/2026 13:25:22
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أميركا تسمح بمغادرة بعض موظفي سفارتها في إسرائيل مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية
Lebanon 24
رويترز: أميركا تسمح بمغادرة بعض موظفي سفارتها في إسرائيل مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية
27/02/2026 13:25:22
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: صدر أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسرهم اليوم
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: صدر أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسرهم اليوم
27/02/2026 13:25:22
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع السفارة الأميركية في إيران (الافتراضية) يطلب من المواطنين الأميركيين مغادرة إيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
موقع السفارة الأميركية في إيران (الافتراضية) يطلب من المواطنين الأميركيين مغادرة إيران (سكاي نيوز)
27/02/2026 13:25:22
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مدير عام أوقاف القدس: 100 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
Lebanon 24
مدير عام أوقاف القدس: 100 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
06:19 | 2026-02-27
27/02/2026 06:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: نحث باكستان وأفغانستان على خفض التصعيد وتجنب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: نحث باكستان وأفغانستان على خفض التصعيد وتجنب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين
05:59 | 2026-02-27
27/02/2026 05:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران
Lebanon 24
الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران
05:35 | 2026-02-27
27/02/2026 05:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يطلق رشقات نارية رشاشة باتجاه أطراف بلدة الوزاني
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يطلق رشقات نارية رشاشة باتجاه أطراف بلدة الوزاني
05:33 | 2026-02-27
27/02/2026 05:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري باكستاني: القصف الباكستاني تسبب بمقتل 228 من مسلحي طالبان أفغانستان وجرح 314 آخرين (الجزيرة)
Lebanon 24
مصدر عسكري باكستاني: القصف الباكستاني تسبب بمقتل 228 من مسلحي طالبان أفغانستان وجرح 314 آخرين (الجزيرة)
05:28 | 2026-02-27
27/02/2026 05:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
06:19 | 2026-02-27
مدير عام أوقاف القدس: 100 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
05:59 | 2026-02-27
وزيرة الخارجية البريطانية: نحث باكستان وأفغانستان على خفض التصعيد وتجنب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين
05:35 | 2026-02-27
الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران
05:33 | 2026-02-27
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يطلق رشقات نارية رشاشة باتجاه أطراف بلدة الوزاني
05:28 | 2026-02-27
مصدر عسكري باكستاني: القصف الباكستاني تسبب بمقتل 228 من مسلحي طالبان أفغانستان وجرح 314 آخرين (الجزيرة)
05:17 | 2026-02-27
بريطانيا: نحث باكستان وأفغانستان على الحوار
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 13:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
