تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الفرنسية تنصح الفرنسيين بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية في أعقاب الوضع الأمني في إيران
Lebanon 24
27-02-2026
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: نوصي المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية بتوخي الحذر وتحديد أماكن الإيواء
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نوصي المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية بتوخي الحذر وتحديد أماكن الإيواء
27/02/2026 19:49:00
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل
Lebanon 24
ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل
27/02/2026 19:49:00
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ضمّ إسرائيل للضفة الغربيّة مخالف للقانون الدوليّ
27/02/2026 19:49:00
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: ندعو إسرائيل إلى إلغاء مشاريعها التي تهدد بتقسيم الضفة الغربية وتعرقل حل الدولتين
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: ندعو إسرائيل إلى إلغاء مشاريعها التي تهدد بتقسيم الضفة الغربية وتعرقل حل الدولتين
27/02/2026 19:49:00
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل
Lebanon 24
ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل
12:46 | 2026-02-27
27/02/2026 12:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لم أتخذ بعد قرارا بشأن إيران وقد يتم تغيير النظام وربما لا يحدث ذلك
Lebanon 24
ترامب: لم أتخذ بعد قرارا بشأن إيران وقد يتم تغيير النظام وربما لا يحدث ذلك
12:45 | 2026-02-27
27/02/2026 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية
Lebanon 24
ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية
12:39 | 2026-02-27
27/02/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: أنا غير راض عن إيران لكن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات معها
Lebanon 24
ترمب: أنا غير راض عن إيران لكن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات معها
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: سيادة العراق واستقراره من الركائز الأساسية للتوازن الإقليمي
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: سيادة العراق واستقراره من الركائز الأساسية للتوازن الإقليمي
12:06 | 2026-02-27
27/02/2026 12:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
14:51 | 2026-02-26
26/02/2026 02:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
14:00 | 2026-02-26
26/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:46 | 2026-02-27
ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل
12:45 | 2026-02-27
ترامب: لم أتخذ بعد قرارا بشأن إيران وقد يتم تغيير النظام وربما لا يحدث ذلك
12:39 | 2026-02-27
ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية
12:38 | 2026-02-27
ترمب: أنا غير راض عن إيران لكن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات معها
12:06 | 2026-02-27
رئيس الوزراء العراقي: سيادة العراق واستقراره من الركائز الأساسية للتوازن الإقليمي
12:05 | 2026-02-27
القناة 15 الإسرائيلية: نقل جزء من موظفي السفارة البريطانية في تل أبيب إلى موقع آخر داخل إسرائيل
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 19:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24