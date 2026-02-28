تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني: الرئيس بزشكيان بصحة جيدة
Lebanon 24
28-02-2026
|
04:46
photos
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: نطالب الشعب الإيراني بعدم القيام بأعمال تخريبية
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: نطالب الشعب الإيراني بعدم القيام بأعمال تخريبية
28/02/2026 16:17:07
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة أسفرت عن تبادل مقترحات عملية ومؤشرات مشجعة
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة أسفرت عن تبادل مقترحات عملية ومؤشرات مشجعة
28/02/2026 16:17:07
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يشارك بمسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يشارك بمسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران
28/02/2026 16:17:07
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الرئيس ترمب يعتقد أن الإيرانيين يدركون جيدا مع من يتعاملون
Lebanon 24
نتنياهو: الرئيس ترمب يعتقد أن الإيرانيين يدركون جيدا مع من يتعاملون
28/02/2026 16:17:07
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
09:14 | 2026-02-28
28/02/2026 09:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
09:10 | 2026-02-28
28/02/2026 09:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: ربما فقدنا بعض القادة لكن هذه ليست مشكلة كبيرة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: ربما فقدنا بعض القادة لكن هذه ليست مشكلة كبيرة
09:08 | 2026-02-28
28/02/2026 09:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عراقي رفيع لوكالة الأنباء العراقية: واشنطن قالت في الرسالة إنها لن تقوم بأي عمل عسكري في العراق
Lebanon 24
مصدر عراقي رفيع لوكالة الأنباء العراقية: واشنطن قالت في الرسالة إنها لن تقوم بأي عمل عسكري في العراق
09:08 | 2026-02-28
28/02/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: الهجمات الإيرانية السافرة على أراضينا لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل والمملكة تصدت للهجمات على أراضيها
Lebanon 24
السعودية: الهجمات الإيرانية السافرة على أراضينا لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل والمملكة تصدت للهجمات على أراضيها
09:05 | 2026-02-28
28/02/2026 09:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
09:14 | 2026-02-28
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
09:10 | 2026-02-28
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
09:08 | 2026-02-28
وزير الخارجية الإيراني: ربما فقدنا بعض القادة لكن هذه ليست مشكلة كبيرة
09:08 | 2026-02-28
مصدر عراقي رفيع لوكالة الأنباء العراقية: واشنطن قالت في الرسالة إنها لن تقوم بأي عمل عسكري في العراق
09:05 | 2026-02-28
السعودية: الهجمات الإيرانية السافرة على أراضينا لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل والمملكة تصدت للهجمات على أراضيها
09:02 | 2026-02-28
السفارة الأميركية في بيروت: نحث مواطنينا على مغادرة لبنان الآن ما دامت الخيارات التجارية متاحة وعدم السفر إليه
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 16:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
