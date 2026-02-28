رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يُشعل سلسلة من ردود الفعل الخطيرة في جميع أنحاء المنطقة مع عواقب وخيمة محتملة

Lebanon 24