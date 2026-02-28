تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
القناة 12: إسرائيل هي التي تقود استهداف القادة في ايران
Lebanon 24
28-02-2026
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل
28/02/2026 16:23:54
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأميركي لدى إسرائيل: الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان بالكامل بشأن إيران
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأميركي لدى إسرائيل: الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان بالكامل بشأن إيران
28/02/2026 16:23:54
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بارتفاع احتمالات ضربة أميركية على إيران
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بارتفاع احتمالات ضربة أميركية على إيران
28/02/2026 16:23:54
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستوى التأهب في إسرائيل مرتفع جدا تحسبا لأي مفاجآت بشأن إيران
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستوى التأهب في إسرائيل مرتفع جدا تحسبا لأي مفاجآت بشأن إيران
28/02/2026 16:23:54
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة دعم قتالي أميركية من طراز MST
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة دعم قتالي أميركية من طراز MST
09:22 | 2026-02-28
28/02/2026 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: لن نتنازل عن حقنا بالتخصيب السلمي
Lebanon 24
عراقجي: لن نتنازل عن حقنا بالتخصيب السلمي
09:21 | 2026-02-28
28/02/2026 09:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: أغلب القادة في وضع جيد
Lebanon 24
عراقجي: أغلب القادة في وضع جيد
09:20 | 2026-02-28
28/02/2026 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منظومة الدفاع الجوي المتطورة أس أيه 65 في منطقة كرمانشاه غربي إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منظومة الدفاع الجوي المتطورة أس أيه 65 في منطقة كرمانشاه غربي إيران
09:19 | 2026-02-28
28/02/2026 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: على أميركا أن تدرك أنها فشلت بتغيير نظامنا بالعقوبات والضغط وغيرها والوضع في إيران تحت السيطرة
Lebanon 24
عراقجي: على أميركا أن تدرك أنها فشلت بتغيير نظامنا بالعقوبات والضغط وغيرها والوضع في إيران تحت السيطرة
09:17 | 2026-02-28
28/02/2026 09:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
09:22 | 2026-02-28
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة دعم قتالي أميركية من طراز MST
09:21 | 2026-02-28
عراقجي: لن نتنازل عن حقنا بالتخصيب السلمي
09:20 | 2026-02-28
عراقجي: أغلب القادة في وضع جيد
09:19 | 2026-02-28
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منظومة الدفاع الجوي المتطورة أس أيه 65 في منطقة كرمانشاه غربي إيران
09:17 | 2026-02-28
عراقجي: على أميركا أن تدرك أنها فشلت بتغيير نظامنا بالعقوبات والضغط وغيرها والوضع في إيران تحت السيطرة
09:14 | 2026-02-28
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نجل خامنئي كان هدفاً للضربات لكنه لم يُصب
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 16:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
