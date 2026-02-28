سلام: خطوط الإمداد براً وبحراً وجواً مفتوحة وأعطينا توجيهات لتفريغ البضائع في المرافق العامة لإيصالها بسرعة إلى الأسواق ومن أجل تجديد المخزون بشكل دائم

Lebanon 24