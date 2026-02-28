وزير الاقتصاد: من الممكن أن نشهد نقصا بمخزون بعض المحطات ولكن البنزين يتوفر في كافة المناطق وهناك 108 مليون لتر من البنزين ويكفي لـ 15 يوما وهناك 115 مليون لتر من الديزل والبواخر مستمرة في الوصول إلى لبنان

