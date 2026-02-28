تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: استكملنا موجة غارات واسعة استهدفت أنظمة دفاع جوي استراتيجية تابعة للنظام الإيراني
Lebanon 24
28-02-2026
|
09:33
photos
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية ونُفذت ضمن عملية واسعة ومنسقة ومشتركة ضد النظام الإيراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية ونُفذت ضمن عملية واسعة ومنسقة ومشتركة ضد النظام الإيراني
28/02/2026 18:45:10
الجيش الإسرائيلي : أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي الإيراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي : أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي الإيراني
28/02/2026 18:45:10
الجيش الإسرائيلي : أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي الإيراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي : أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي الإيراني
28/02/2026 18:45:10
هيئة البث الإسرائيلية : سلسلة انفجارات استهدفت مبان تابعة للنظام في إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية : سلسلة انفجارات استهدفت مبان تابعة للنظام في إيران
28/02/2026 18:45:10
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا باتجاه حيفا ومناطق واسعة شمال إسرائيل
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا باتجاه حيفا ومناطق واسعة شمال إسرائيل
11:43 | 2026-02-28
11:43 | 2026-02-28
28/02/2026 11:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية عباس عراقتشي في رسالة للأمم المتحدة: إيران تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ لمناقشة أعمال العدوان واتخاذ التدابير لوقفه
Lebanon 24
وزير الخارجية عباس عراقتشي في رسالة للأمم المتحدة: إيران تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ لمناقشة أعمال العدوان واتخاذ التدابير لوقفه
11:42 | 2026-02-28
11:42 | 2026-02-28
28/02/2026 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: 220 صاروخا أطلقت من إيران على إسرائيل منذ ساعات الصباح
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: 220 صاروخا أطلقت من إيران على إسرائيل منذ ساعات الصباح
11:37 | 2026-02-28
11:37 | 2026-02-28
28/02/2026 11:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف الحرب
Lebanon 24
إيران تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف الحرب
11:35 | 2026-02-28
11:35 | 2026-02-28
28/02/2026 11:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمز في أصفهان وسط البلاد
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمز في أصفهان وسط البلاد
11:34 | 2026-02-28
11:34 | 2026-02-28
28/02/2026 11:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
11:43 | 2026-02-28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا باتجاه حيفا ومناطق واسعة شمال إسرائيل
11:42 | 2026-02-28
وزير الخارجية عباس عراقتشي في رسالة للأمم المتحدة: إيران تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ لمناقشة أعمال العدوان واتخاذ التدابير لوقفه
11:37 | 2026-02-28
القناة 13 الإسرائيلية: 220 صاروخا أطلقت من إيران على إسرائيل منذ ساعات الصباح
11:35 | 2026-02-28
إيران تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف الحرب
11:34 | 2026-02-28
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمز في أصفهان وسط البلاد
11:27 | 2026-02-28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العدوان الأميركي الصهيوني علينا إعلان حرب وليس عملا محدودا (الجزيرة)
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 18:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 18:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 18:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
