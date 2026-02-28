تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
وزارة الأشغال الكويتية: طائرة مسيّرة ثانية استهدفت مشروع مطار الكويت الجديد
Lebanon 24
28-02-2026
|
11:10
مواضيع ذات صلة
الوكالة الكويتية: مرسوم أميري بتعديل وزاري وتعيين جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا لخارجية الكويت
Lebanon 24
الوكالة الكويتية: مرسوم أميري بتعديل وزاري وتعيين جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا لخارجية الكويت
28/02/2026 20:52:44
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني انتهاك لسيادة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني انتهاك لسيادة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
28/02/2026 20:52:44
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. استهداف مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
Lebanon 24
بالفيديو.. استهداف مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
28/02/2026 20:52:44
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال و"إيدال" ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات
Lebanon 24
وزارة الأشغال و"إيدال" ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات
28/02/2026 20:52:44
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات التي جرت مع إيران كانت بهدف التضليل والاستعداد للهجوم
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات التي جرت مع إيران كانت بهدف التضليل والاستعداد للهجوم
13:43 | 2026-02-28
28/02/2026 01:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة إيرانية نقلاً عن عضو في مجلس مدينة طهران: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه في القصف الأميركي الإسرائيلي
Lebanon 24
وكالة إيرانية نقلاً عن عضو في مجلس مدينة طهران: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه في القصف الأميركي الإسرائيلي
13:25 | 2026-02-28
28/02/2026 01:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أجريت محادثة جيدة من نتنياهو ونتفق في وجهات النظر
Lebanon 24
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أجريت محادثة جيدة من نتنياهو ونتفق في وجهات النظر
13:24 | 2026-02-28
28/02/2026 01:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ"14" الإسرائيلية: المؤشرات على تصفية خامنئي تتزايد
Lebanon 24
القناة الـ"14" الإسرائيلية: المؤشرات على تصفية خامنئي تتزايد
13:23 | 2026-02-28
28/02/2026 01:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة جنوبي إسرائيل للتحذير من اختراق طائرة مسيرة
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة جنوبي إسرائيل للتحذير من اختراق طائرة مسيرة
13:22 | 2026-02-28
28/02/2026 01:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
13:43 | 2026-02-28
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات التي جرت مع إيران كانت بهدف التضليل والاستعداد للهجوم
13:25 | 2026-02-28
وكالة إيرانية نقلاً عن عضو في مجلس مدينة طهران: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه في القصف الأميركي الإسرائيلي
13:24 | 2026-02-28
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أجريت محادثة جيدة من نتنياهو ونتفق في وجهات النظر
13:23 | 2026-02-28
القناة الـ"14" الإسرائيلية: المؤشرات على تصفية خامنئي تتزايد
13:22 | 2026-02-28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة جنوبي إسرائيل للتحذير من اختراق طائرة مسيرة
13:04 | 2026-02-28
عمدة نيويورك زهران ممداني: تُشكل الضربات العسكرية التي شنتها اميركا و"إسرائيل" اليوم على إيران تصعيداً كارثياً في حرب عدوانية غير شرعية
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 20:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
