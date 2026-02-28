عمدة نيويورك زهران ممداني: تُشكل الضربات العسكرية التي شنتها اميركا وإسرائيل اليوم على إيران تصعيداً كارثياً في حرب عدوانية غير شرعية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
11
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
عمدة نيويورك زهران ممداني: تُشكل الضربات العسكرية التي شنتها اميركا و"إسرائيل" اليوم على إيران تصعيداً كارثياً في حرب عدوانية غير شرعية
Lebanon 24
28-02-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني: يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران
Lebanon 24
المرشد الإيراني: يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران
28/02/2026 20:56:57
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي عمدة مدينة نيويورك ممداني في واشنطن اليوم
Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي عمدة مدينة نيويورك ممداني في واشنطن اليوم
28/02/2026 20:56:57
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
28/02/2026 20:56:57
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. زهران ممداني أول عمدة لنيويورك
Lebanon 24
رسمياً.. زهران ممداني أول عمدة لنيويورك
28/02/2026 20:56:57
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: النظام الإيراني قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يهدد وجودنا
Lebanon 24
نتنياهو: النظام الإيراني قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يهدد وجودنا
13:56 | 2026-02-28
28/02/2026 01:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: التعاون بين أميركا واسرائيل وثيق وهذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام
Lebanon 24
نتنياهو: التعاون بين أميركا واسرائيل وثيق وهذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام
13:55 | 2026-02-28
28/02/2026 01:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: المطلوب مزيد من الصبر وأشكر ترامب على قيادته التاريخية
Lebanon 24
نتنياهو: المطلوب مزيد من الصبر وأشكر ترامب على قيادته التاريخية
13:53 | 2026-02-28
28/02/2026 01:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات التي جرت مع إيران كانت بهدف التضليل والاستعداد للهجوم
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات التي جرت مع إيران كانت بهدف التضليل والاستعداد للهجوم
13:43 | 2026-02-28
28/02/2026 01:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة إيرانية نقلاً عن عضو في مجلس مدينة طهران: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه في القصف الأميركي الإسرائيلي
Lebanon 24
وكالة إيرانية نقلاً عن عضو في مجلس مدينة طهران: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه في القصف الأميركي الإسرائيلي
13:25 | 2026-02-28
28/02/2026 01:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:56 | 2026-02-28
نتنياهو: النظام الإيراني قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يهدد وجودنا
13:55 | 2026-02-28
نتنياهو: التعاون بين أميركا واسرائيل وثيق وهذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام
13:53 | 2026-02-28
نتنياهو: المطلوب مزيد من الصبر وأشكر ترامب على قيادته التاريخية
13:43 | 2026-02-28
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات التي جرت مع إيران كانت بهدف التضليل والاستعداد للهجوم
13:25 | 2026-02-28
وكالة إيرانية نقلاً عن عضو في مجلس مدينة طهران: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه في القصف الأميركي الإسرائيلي
13:24 | 2026-02-28
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أجريت محادثة جيدة من نتنياهو ونتفق في وجهات النظر
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 20:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24