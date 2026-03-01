رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: لقد أعددنا أنفسنا لكافة السيناريوهات وتم وضع خطط مسبقة حتى لمرحلة ما بعد خامنئي وسننتقم من الأميركيين والإسرائيليين

Lebanon 24