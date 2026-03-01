الراعي: لنصلّي الى الله لكي يوقف كل نزيف في حياتنا نزيف اليأس والخوف والانقسام ولنصلّي لوطننا كي يلمسه ربنا بيده الشافية ويزرع في قلوب ابنائه ايمانا حيّاً يقود الى شفاء حقيقي

Lebanon 24