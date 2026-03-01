تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة الدبلوماسيين غير المعنيين بحالات الطوارئ وأفراد أسرهم من قطر
Lebanon 24
01-03-2026
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الأوامر هي غير طارئة لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم في بيروت بالنسبة للمغادرة
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الأوامر هي غير طارئة لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم في بيروت بالنسبة للمغادرة
01/03/2026 22:37:36
01/03/2026 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: صدر أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسرهم اليوم
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: صدر أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسرهم اليوم
01/03/2026 22:37:36
01/03/2026 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الاميركية في قطر تطلب من العاملين غير الاساسيين مغادرة البلاد مع اسرهم
Lebanon 24
السفارة الاميركية في قطر تطلب من العاملين غير الاساسيين مغادرة البلاد مع اسرهم
01/03/2026 22:37:36
01/03/2026 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: قطر تقول إن إجراءات مغادرة الأفراد من قاعدة العديد الأميركية تأتي استجابة للتوترات الإقليمية الحالية
Lebanon 24
رويترز: قطر تقول إن إجراءات مغادرة الأفراد من قاعدة العديد الأميركية تأتي استجابة للتوترات الإقليمية الحالية
01/03/2026 22:37:36
01/03/2026 22:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الأركان الإسرائيلي: هاجمنا إيران بقوة كبيرة وبشكل مفاجئ وحققنا إنجازات مهمة جدا ستؤثر على نتائج المعركة
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: هاجمنا إيران بقوة كبيرة وبشكل مفاجئ وحققنا إنجازات مهمة جدا ستؤثر على نتائج المعركة
15:34 | 2026-03-01
01/03/2026 03:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نقل عائلات مسؤولين إسرائيليين من مساكنهم إلى مواقع أخرى
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نقل عائلات مسؤولين إسرائيليين من مساكنهم إلى مواقع أخرى
15:33 | 2026-03-01
01/03/2026 03:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران
15:33 | 2026-03-01
01/03/2026 03:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز أم كيو 9 في أصفهان وسط البلاد
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز أم كيو 9 في أصفهان وسط البلاد
15:32 | 2026-03-01
01/03/2026 03:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء خارجية دول الخليج يشددون على حق دول المجلس باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها
Lebanon 24
وزراء خارجية دول الخليج يشددون على حق دول المجلس باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها
15:29 | 2026-03-01
01/03/2026 03:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
15:34 | 2026-03-01
رئيس الأركان الإسرائيلي: هاجمنا إيران بقوة كبيرة وبشكل مفاجئ وحققنا إنجازات مهمة جدا ستؤثر على نتائج المعركة
15:33 | 2026-03-01
القناة 12 الإسرائيلية: نقل عائلات مسؤولين إسرائيليين من مساكنهم إلى مواقع أخرى
15:33 | 2026-03-01
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران
15:32 | 2026-03-01
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز أم كيو 9 في أصفهان وسط البلاد
15:29 | 2026-03-01
وزراء خارجية دول الخليج يشددون على حق دول المجلس باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها
15:28 | 2026-03-01
رئيس الأركان الإسرائيلي: أمامنا أيام طويلة أخرى من المعركة ضد إيران
