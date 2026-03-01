وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت حتى الآن مع 165 صاروخًا باليستيًّا وصاروخين جوالَيْن و541 طائرة مسيّرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

Lebanon 24