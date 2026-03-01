المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى تقييمًا للوضع مع هيئة الأركان العامة في أعقاب إطلاق النار من لبنان وصادق على الخطة الهجومية للمراحل المقبلة

Lebanon 24