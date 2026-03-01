تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
واشنطن بوست عن مصادر: القادة العسكريون قلقون من استمرار القتال لأسابيع ما يزيد الضغط على مخزونات الدفاع الجوي
Lebanon 24
01-03-2026
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مقرّبة من البيت الأبيض: ترامب يبدو أقلّ حسمًا في الغرف المغلقة بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران رغم تصعيده العلني ودعمه المعلن للمتظاهرين
Lebanon 24
"واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مقرّبة من البيت الأبيض: ترامب يبدو أقلّ حسمًا في الغرف المغلقة بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران رغم تصعيده العلني ودعمه المعلن للمتظاهرين
02/03/2026 11:29:37
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرنوت عن مصادر دبلوماسية: إذا واصلت إيران المماطلة فإن واشنطن ستتنقل إلى الخيار العسكري
Lebanon 24
يديعوت أحرنوت عن مصادر دبلوماسية: إذا واصلت إيران المماطلة فإن واشنطن ستتنقل إلى الخيار العسكري
02/03/2026 11:29:37
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدرس نشر مزيد من الوحدات العسكرية في الضفة الغربية
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدرس نشر مزيد من الوحدات العسكرية في الضفة الغربية
02/03/2026 11:29:37
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: ننتظر من ترامب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الدفاع الجوي
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: ننتظر من ترامب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الدفاع الجوي
02/03/2026 11:29:37
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية القطرية لـ CNN: الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت بنية تحتية مدني
Lebanon 24
الخارجية القطرية لـ CNN: الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت بنية تحتية مدني
04:27 | 2026-03-02
02/03/2026 04:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الغارة على الضاحية عملية اغتيال
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الغارة على الضاحية عملية اغتيال
04:26 | 2026-03-02
02/03/2026 04:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا كبيرا من حزب الله في الضاحية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا كبيرا من حزب الله في الضاحية
04:24 | 2026-03-02
02/03/2026 04:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجم جيش الاسرائيلي قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا بارزًا في حزب الله
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجم جيش الاسرائيلي قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا بارزًا في حزب الله
04:21 | 2026-03-02
02/03/2026 04:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: جلسة مجلس الوزراء لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعد خلافًا لما يتم تداوله
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: جلسة مجلس الوزراء لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعد خلافًا لما يتم تداوله
04:19 | 2026-03-02
02/03/2026 04:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:27 | 2026-03-02
الخارجية القطرية لـ CNN: الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت بنية تحتية مدني
04:26 | 2026-03-02
يديعوت أحرونوت: الغارة على الضاحية عملية اغتيال
04:24 | 2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا كبيرا من حزب الله في الضاحية
04:21 | 2026-03-02
الجيش الاسرائيلي: هاجم جيش الاسرائيلي قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا بارزًا في حزب الله
04:19 | 2026-03-02
وزير الإعلام بول مرقص: جلسة مجلس الوزراء لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعد خلافًا لما يتم تداوله
04:16 | 2026-03-02
مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا منشآت نووية إيرانية أمس
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24