رويترز عن مصدر قبرصي: المؤشرات تفيد عن أن المسيّرات التي استهدفت قواعد بريطانية في الجزيرة أطلقها "حزب الله" (سكاي نيوز)
Lebanon 24
02-03-2026
|
09:39
مواضيع ذات صلة
رويترز: هيئة بريطانية تفيد بتلقيها بلاغا عن واقعة في ميناء بحريني
Lebanon 24
رويترز: هيئة بريطانية تفيد بتلقيها بلاغا عن واقعة في ميناء بحريني
02/03/2026 18:14:03
02/03/2026 18:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة بريطانية في قبرص
Lebanon 24
بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة بريطانية في قبرص
02/03/2026 18:14:03
02/03/2026 18:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: طائرة مسيّرة أصابت مدرج قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: طائرة مسيّرة أصابت مدرج قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص
02/03/2026 18:14:03
02/03/2026 18:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصدر مقرّب من "حزب الله": لا علاقة لـ"الحزب" بالواقعة على الحدود التي تسبّبت بإطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل
Lebanon 24
رويترز عن مصدر مقرّب من "حزب الله": لا علاقة لـ"الحزب" بالواقعة على الحدود التي تسبّبت بإطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل
02/03/2026 18:14:03
02/03/2026 18:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترمب لفوكس نيوز: خامنئي كان يجتمع مع دائرته المقربة على الإفطار صباح يوم الهجوم
Lebanon 24
ترمب لفوكس نيوز: خامنئي كان يجتمع مع دائرته المقربة على الإفطار صباح يوم الهجوم
11:12 | 2026-03-02
02/03/2026 11:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية: فعلنا خطة الطوارئ الحكومية وبات هناك 171 مركز إيواء وسقط 52 شهيدا حتى الان جراء الغارات
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية: فعلنا خطة الطوارئ الحكومية وبات هناك 171 مركز إيواء وسقط 52 شهيدا حتى الان جراء الغارات
11:11 | 2026-03-02
02/03/2026 11:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـفوكس نيوز: كنا نعتقد أن التخلص من القيادة الإيرانية سيستغرق ٤ أسابيع
Lebanon 24
ترامب لـفوكس نيوز: كنا نعتقد أن التخلص من القيادة الإيرانية سيستغرق ٤ أسابيع
11:10 | 2026-03-02
02/03/2026 11:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: الرئيس مسعود بزشكيان يقوم بزيارات تفقدية لـ 4 وزارات سيادية
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: الرئيس مسعود بزشكيان يقوم بزيارات تفقدية لـ 4 وزارات سيادية
11:10 | 2026-03-02
02/03/2026 11:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حزب الله سيتحمل عواقب الهجوم على إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حزب الله سيتحمل عواقب الهجوم على إسرائيل
11:09 | 2026-03-02
02/03/2026 11:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
