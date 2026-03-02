وكالة الأنباء السعودية: رئيس وزراء الهند أعرب لولي العهد السعودي في اتصال عن رفض بلاده لما تعرضت له المملكة من هجمات إيرانية سافرة مؤكدا إدانته لما يهدد سيادتها وسلامة أراضيها

