القيادة المركزية الأميركية: آلة التضليل التابعة للنظام الإيراني تدعي زورا أنها أغرقت حاملة طائرات أميركية وحاملة الطائرات الوحيدة التي غرقت هي شهيد باقري وهي حاملة مسيرات إيرانية

