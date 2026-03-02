تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
ترامب: توقعنا أن يستغرق الأمر من 4 إلى 5 أسابيع لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول من ذلك بكثير
Lebanon 24
02-03-2026
|
11:58
photos
أيضاً في أخبار عاجلة
20:43 | 2026-03-02
وكالة "تسنيم": هجوم صاروخي إيراني على المصالح الأميركية في الكويت
20:42 | 2026-03-02
نتنياهو: إيران بدأت بناء مخابئ تحت الأرض كانت ستجعل استهداف قدراتها مستقبلاً أمراً مستحيلاً
20:38 | 2026-03-02
نتنياهو لفوكس نيوز: البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح عصياً على القصف في غضون أشهر
20:34 | 2026-03-02
نائب الرئيس الأميركي لفوكس نيوز: نودّ أن يتولّى السلطة في إيران شخص مستعد للعمل معنا
20:30 | 2026-03-02
ترامب: لا أعتقد أن نشر قوات برية سيكون ضرورياً في إيران
20:24 | 2026-03-02
فصائل مسلحة عراقية: هاجمنا بمسيّرات فندقاً في أربيل يضمّ جنوداً أميركيين
