الرئيس الإندونيسي يعبر خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن استنكاره للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت الإمارات (سكاي نيوز)

