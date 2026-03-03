معوّض: أؤيّد القرار الذي اتّخذته الحكومة بالأمس ونعم لاعتبار النشاطات الأمنيّة والعسكريّة لحزب الله محظورة وخارجة عن القانون ونعم لتكليف الجيش بتنفيذ هذه المهمّة والقرار جيّد والعبرة بالتنفيذ

Lebanon 24