وزير الداخلية أحمد الحجار: تشهد مناطق الجنوب والضاحية وبعلبك – الهرمل موجة نزوح كبيرة ونحن نتابع الاعتداءات عن كثب ونعقد اجتماعات مكثفة ونجري اتصالات مستمرة مع المحافظين لنكون إلى جانب النازحين وتأمين كل ما يلزم لهم

Lebanon 24